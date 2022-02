Wie es gelingen kann den Index zu schlagen

Webinar 18:00 – 19:00 Online

Christian Thiel aka sparstrumpf zog aus, um nur die besten Aktien zu kaufen. Das hat er schon 2015 getan und im Rahmen seines Spiegel-Bestsellers „Schatz, ich habe den Index geschlagen” auch zu Buche gebracht. Heute beweist er dies auch eindrucksvoll in seinem wikifolio Global Champions . Darin investiert er vornehmlich in die, seiner Ansicht nach, besten Unternehmen der Welt. Mit dieser Strategie konnte seit Beginn beeindruckende 100 % Performance erzielen. Wie ihm das gelungen ist und wie auch Sie Ihre Finanzen in die eigene Hand nehmen können, verrät Ihnen der Autor und psychologische Berater in diesem Webinar.