Webinar-Highlight bei Onvista

Webinar 18:00 – 19:00 Online

5-G Technologie im Fokus

Webinar mit der Vermögensverwaltung Frankfurter Vermögen & wikifolio.com

Verpasse nicht die Chance auf ein weiteres Webinar Highlight, welches sich um einen enormen technischen Fortschritt dreht – das 5G Netzwerk.

Bei allen Veränderungen, die derzeit auf uns zukommen, gibt es auch welche, die einen großen Fortschritt bedeuten. So erleben wir gerade hautnah mit, wie der nächste große Schritt im Bereich Technologie gemacht wird – nämlich der Aufbau des mobilen Internets der fünften Generation (5G).

In vielen Ländern sind bereits die ersten Frequenzen für 5G versteigert worden, doch warum brauchen wir diese Technologie? In dem Webinar wird sich unter anderem diese Frage gestellt. So werden auch weitere Themen aufgegriffen, die sich mit dem 5G Ökosystem auseinandersetzen, wie beispielsweise die entstehenden technologischen Herausforderungen oder die derzeitigen 5G Player.Lass dir also nicht die Chance entgehen, dich von diesem innovativen Thema elektrisieren zu lassen und nimm an unserem Webinar am 9.12.2021 teil.

Die Anmeldung ist in Kürze hier möglich.