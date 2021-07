Was bedeutet es, wikifolio-Zertifikate als Sparplan zu kaufen?

Für bestimmte wikifolio-Zertifikate kann über ein Depot bei verschiedenen Online-Brokern ein Sparplan eröffnet werden. Welche sparplanfähigen wikifolio-Zertifikate es derzeit gibt, finden Sie entweder in der wikifolio.com Suche, indem Sie den Filter auf "Nur sparplanfähige wikifolios" setzen oder unter...

Weitere Informationen zu wikifolio-Sparplan

Mit einem Sparplan haben Anleger die Möglichkeit, in einem regelmäßigen Intervall Geld anzulegen. Mit der Sparrate werden dann so viele Anteile des Anlageprodukts gekauft wie möglich. In diesem Fall können auch Bruchstücke eines Zertifikates gekauft werden.

S Broker

Mindestanlagesumme beträgt 50 Euro pro Intervall

Sparpläne können jederzeit geändert, ausgesetzt oder gelöscht werden

Bei der Auswahl welche wikifolios sparplanfähig werden, wird vor allem auf ein entsprechend großes Handelsvolumen des wikifolio-Zertifikats geachtet. Die endgültige Auswahl wird im Einvernehmen zwischen wikifolio.com und S Broker getroffen.

Weitere Informationen bei S Broker

comdirect

Sparbetrag bereits ab 25 Euro

Monatliche, zweimonatliche oder vierteljährliche Ausführung

Höhe und Intervall der Sparrate jederzeit kostenlos änderbar

Weitere Informationen bei comdirect