So wird ein wikifolio investierbar: Legitimierung des wikifolio.com Accounts

Eine weitere Voraussetzung, um den Status „Investierbar“ für ein wikifolio zu erhalten, ist die Legitimierung Ihres wikifolio.com Accounts. Hierfür müssen Sie folgende Informationen an uns senden:

eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass oder Personalausweis)

die exakte Postanschrift

Ihre Telefonnummer

Die erforderlichen Daten senden Sie bitte per E-Mail an legitimation@wikifolio.com (von der E-Mail-Adresse, mit der Sie auf wikifolio.com registriert sind) oder auf dem Postweg an:

wikifolio Financial Technologies AG

Kennwort: Legitimierung

Berggasse 31

1090 Wien