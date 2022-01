Bestseller entdecken

Über 20 Prozent hat der Chip-Spezialist seit Ende Oktober zugelegt, im laufenden Jahr summieren sich die Pluszeichen damit schon auf 140 Prozent. Das Musterdepot enthält Aktien von Unternehmen, die eine „inhaltliche Nähe“ zum Thema Augmented- und Virtual-Reality aufweisen. Dabei geht es grob formuliert um die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung – ein Thema, das in Zukunft nicht nur im Privatbereich deutlich an Bedeutung gewinnen könnte. Entsprechend groß ist das Interesse der Investoren an dem pro Jahr im Schnitt um 38 Prozent gestiegenen Musterdepot. Bei dem Ranking der wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat hat es im November aber trotzdem „nur“ für den zweiten Platz gereicht.