Gold als Depot-Beimischung

Seit Jahrtausenden zieht Gold Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann. In physischer Form gilt es als krisensicher. Das Interesse ist daher immer dann groß, wenn die Wirtschafts- oder Kapitalmarktlage unsicher ist - oder ein Virus die Welt in Atem hält. Langfristig spielt für die Nachfrage das reale Zinsniveau (Marktzins abzüglich Inflationsrate) eine große Rolle. Je geringer der Realzins ist, desto attraktiver erscheinen Investments in das unverzinste Edelmetall. Das ständige Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld spielt Gold also ebenfalls in die Hände.

Welche Vor- und Nachteile hat ein Gold-Investment?

Experten sind sich einig: Eine Beimischung von Gold im Portfolio kann sinnvoll sein. Denn Gold wird seinen Wert nie ganz verlieren, da die Vorkommen begrenzt sind. Außerdem korreliert Gold in der Regel negativ mit dem Aktienmarkt. Ein Investment kann also dazu dienen, das Portfolio abzusichern. Aber: Nur zwischen fünf bis maximal 15 Prozent des Gesamtvermögens sollte in physischem Gold stecken. Denn es hat auch Nachteile.



Gold wirft weder Zinsen noch Dividenden und auf lange Sicht auch deutlich niedrigere Renditen als Aktien ab. Während mit Aktien seit 1950 im Schnitt pro Jahr eine Realrendite von gut sechs Prozent zu verdienen war (in den letzten Jahren sogar noch mehr), kommt Gold hier lediglich auf bestenfalls zwei Prozent. Darüber hinaus kann der Goldpreis kurzfristig extremen Schwankungen unterliegen. Wer dennoch partizipieren will, hat verschiedene Möglichkeiten.