Value-Investing – der zeitlose Klassiker unter den Investmentstrategien

Wie findet man unterbewertete Unternehmen?

Bei der Value-Strategie geht es einzig darum, den sogenannten inneren Wert eines Unternehmens festzustellen. Dies gelingt durch die Fundamentalanalyse. Dabei werden wesentliche Kennzahlen genau unter die Lupe genommen. Entscheidend sind etwa Umsatz und Gewinn, Margen, Cash-Flow und Verschuldungsgrad. Liegt der Aktienkurs unter dem so bestimmten inneren (fundamentalen) Wert, wird investiert. Das kann aus unterschiedlichen Gründen der Fall sein, zum Beispiel aufgrund einer kurzfristigen Marktkrise. Der Markt neigt oft zu Über- oder auch Untertreibungen, die ein Value-Investor nutzen kann.

Mit Disziplin und Geduld zur Outperformance

Klingt simpel? Konzernberichte durchblättern, Unternehmen und ihre Marktposition analysieren und Aktienkurse beobachten kann doch jeder? Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick wirken mag, ist Value-Investing freilich nicht. Es bedarf ein hohes Maß an Selbstdisziplin, Urteilsvermögen und Geduld, um sich in Krisenzeiten nicht von der Masse beeinflussen zu lassen und nicht vorschnell in vermeintliche Schnäppchen zu investieren.



Unter den wikifolio Tradern befinden sich einige herausragende Value-Investoren, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, attraktive Unternehmen aufzuspüren, die unter Wert handeln. Ihre wikifolios können sich entsprechend auch sehen lassen. Nicht überzeugt? Der Track-Record der wikifolio Trader spricht für sich. Erfahre, wie's funktioniert und hole dir den Mehrwert ins eigene Depot.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis - ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist ein Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Es gibt Auskunft darüber, wie hoch der aktuelle Preis einer Aktie im Vergleich zum Gewinn des Unternehmens ist. Für die Berechnung wird der aktuelle Aktienkurs durch den Gewinn je Aktie dividiert. Das KGV verrät uns also, mit dem „Wievielfachen“ des Gewinns eine Aktie bewertet wird.

Wie man das KGV interpretiert

Während die Berechnung des KGV denkbar einfach ist, gibt es bei der Interpretation der Kennzahl einiges zu beachten. So muss ein niedriges KGV keinesfalls gut und ein hohes schlecht sein. Abhängig von Wachstumsaussichten, Branche, Unternehmensgröße usw. kann das faire KGV einer Aktie gewaltig schwanken. Für die Interpretation des KGVs einer Aktie ist es darum wichtig, es in Verbindung mit anderen Faktoren zu bringen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Dies kann etwa durch den Vergleich der KGVs innerhalb einer Branche oder die Betrachtung der KGVs einer Aktie im Zeitverlauf geschehen.

Fazit

Zusammenfassend ist das KGV eine wichtige Kennzahl, die bei der Bewertung von Aktien berücksichtigt werden sollte. Es ist allerdings wichtig, es in Verbindung mit anderen Faktoren zu betrachten. Auf aktien.guide kannst du Echtzeitkurse, Chart, Kennzahlen, Firmenprofil, Neuigkeiten, u.v.m zu über 6000 Aktien abrufen - um dir ein vollständiges Bild zu machen.