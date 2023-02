In der Auswahl: Alle wikifolios, die zumindest fünf Jahre alt sind, in deren Zertifikat am Stichtag zumindest 100.000 Euro investiert sind und die auf eine durchschnittliche Rendite von mindestens sieben Prozent pro Jahr kommen. Der Trader muss in den letzten 30 Tagen aktiv gewesen sein. Außerdem soll die Performance möglichst breit (mit vielen Aktien) erwirtschaftet worden sein, um Glückstreffer auszuschließen (gemessen anhand des Herfindahl-Index der letzten drei Jahre, einer Kennzahl zur Konzentrationsmessung – je niedriger desto besser). Und: Mehrfachnennung derselben wikifolios ausgeschlossen. Die Sieger der Auswahl sind jene wikifolios mit der höchsten Sharpe Ratio. Daten per 10.02.2023. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.