Die Nutzung von wikifolio.com ist für registrierte Nutzer mit keinerlei Kosten verbunden. Erst wenn Sie in wikifolio-Zertifikate investieren, fallen Gebühren an. Unser faires und transparentes Gebührenmodell setzt sich aus zwei Elementen zusammen: der Zertifikate- und der Performancegebühr. Bei Investition in ein wikifolio-Zertifikat wird eine Zertifikategebühr von 0,95 Prozent pro Jahr ermittelt. Erreicht ein wikifolio-Trader in seinem wikifolio einen neuen Jahreshöchststand, wird vom Gewinn eine Performancegebühr von mindestens fünf bis maximal 30 Prozent berechnet. Die Zertifikate- und Performancegebühr werden beide täglich berechnet und tagesgenau erhoben, sie sind damit in der ausgewiesenen Performance bereits berücksichtigt. (Hinweis: Bei Dachwikifolios fallen dazu keine zusätzlichen Gebühren an, da diese bereits im Kurs der im Dachwikifolio befindlichen wikifolio-Zertifikate berücksichtigt sind).

Ganz generell sind zudem der so genannte Spread (Unterschied zwischen einem An- und Verkaufskurs), sowie die individuellen Transaktionsgebühren Ihrer Depotbank zu berücksichtigen.

