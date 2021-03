Adrian Engler

Nachdem ich neben geisteswissenschaftlichen Fächern Informatik studiert hatte, arbeite ich seit 2007 in Zürich als Software-Entwickler in der Finanzbranche. 2007 hatte ich auch begonnen, privat an der Börse zu investieren. Danach bildete ich mich berufsbegleitend an der Universität Zürich mit dem Master of Advanced Studies in Finance weiter, was ich im Jahr 2017 abschloss. Der Ansatz, den ich hier verfolge, besteht darin, in ETFs von Ländern zu investieren, deren Börsen aktuell gemäß Kennzahlen wie CAPE tief bewertet sind und die gleichzeitig im Vergleich zu internationalen Indizes eine hohe relative strength (RS) haben. mehr anzeigen

