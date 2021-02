Jonathan Eggers

Meine Person macht das (noch) recht junge Alter von etwa 20 Jahren und die bereits langjährige Begeisterung für die Themen Finanzen, Börse & Investitionen aus. Ich habe bereits erfolgreich mit bspw. P2P Krediten auf Plattformen wie Bondora einige Erfolge verzeichnen können. Auf der Bondora gehöre ich zu den "Top 50 Investoren" (den besten 50 von insgesamt etwa 150.000) nach der Rendite! (bereits über einen längern Zeitraum...) In der Vergangenheit habe ich (abgesehen von Aktien) Erfahrungen mit ETFs (kurz- & mittelfristig), CFDs (kurz bis sehr kurzfristig) und wie bereits erwähnt auch P2P Krediten sammeln können. Insgesamt habe ich in der gesamten Zeit in allen Kategorien (auch in "High Risk", wie CFDs) auf Echtgeld & Demokonten eine positive Rendite erzielen können. Ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen lässt? Schon möglich, garantieren kann ich selbstverständlich nichts. Außerdem interessieren mich besonders Wachstumsaktien, vielversprechende Zukunftsmärkte/Sektoren (auch wenn diese natürlich etwas risikoreicher sein können) und natürlich auch diverse Wikifolios. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität