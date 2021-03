AlemayaTrading

Seit Computer und Smartphones unser alltägliches Leben grundsätzlich verändert haben, interessiere ich mich für die Technologie dahinter. Ich finde es faszinierend was durch Forschung und harte Arbeit heutzutage alles möglich ist. Innovationen wie z.b die Blockchain oder Gen-Editing sind heutzutage genauso Revolutionär wie es früher die Eisenbahn oder das Satellitentelefon waren. Und wie die Geschichte gezeigt hat, wurde dadurch das allgemeine Leben auf der Erde drastisch verändert. Wer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will, sollte bereits heute anfangen bestehende System zu hinterfragen, und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Persönlich investiere ich bereits erfolgreich seit über 5 Jahren an der Börse mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Meistens handele ich Aktien sowie Knock outs auf Long Basis. In der Zeit gelang es mir den Wert meines Portfolio immens zu steigern. Schon 2015 gehörte ich zu den frühen Bitcoin Enthusiasten, da ich das damalige Potenzial erkannte. Der Bereich Crypto macht 20% in meiner Asset Allokation aus, diese werde ich persönlich weiterhin anzustreben um mich selbst und meine Investments vor Inflation zu schützen und Opportunitätskosten möglichst gering zu halten. Außerdem absolvierte ich ein Bachelor Studium im Bereich Maschinenbau. Da ich jedoch eine Leidenschaft für die Welt der Finanzen habe werde ich diese nach einem weiteren Studium als zukünftiger Wirtschaftsingenieur zu meinem Beruf machen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser kann Long-Positionen in den behandelte Aktien halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Es erfolgt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Auch ein Totalverlust ist möglich. Bitte beachten Sie den Wertpapierprospekt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre