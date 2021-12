Hallo, mein Name ist Alex, ich komme aus Frankfurt am Main und bin Wirtschaftsrechtstudent and der FRA UAS. Dieses Portfolio habe ich für zum Spaß gestaltet. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre