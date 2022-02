Markus Sprott

Als ich die volle Geschäftsfähigkeit erlangt habe, bin ich durch familiäres Interesse in den Märkten, erstmals in die traditionellen Märkte und später in den Kryptomarkt eingestiegen. Somit kann ich über 10 Jahre Erfahrung in klassischen Anlagen wie ETCs, ETFs und ETPs sowie über 5 Jahre Erfahrung in Kryptowährungen nachweisen. Schon frühzeitig erkannte ich, dass eine langfristige Spekulation auf den industriellen sowie technologischen Fortschritt der Weltwirtschaft die richtige Entscheidung ist und konnte mit der Anpassung des Durchschnittskosteneffekts (Cost-Average-Effekt), je nach Marktlage, gute Renditen erwirtschaften. Um diesen Effekt zu optimieren, kommen die in der Handelsstrategie erwähnten technischen Analysen hinzu, um von der Marktstimmung und den damit verbundenen Marktbewegungen zu profitieren. Werden neue Werte für das Portfolio analysiert, können je nach historischer Datenlage mehrere Stunden Analysezeit je Wert anfallen. Die weiterführende Analyse aller bestehenden Werte, je nach aktueller Marktlage und Marktbewegungen, werden in der Regel im Wochentakt oder Zweiwochentakt durchgeführt. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Handelsobjekten halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Handelsobjekten dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre