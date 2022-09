Andreas Thomalla

Ich habe seit über 40 Jahren Börsenerfahrung und in dieser Zeit schon einige Höhen und Tiefen an den Kapitalmärkten miterlebt. Meine umfangreichen Wertpapierkenntnisse habe ich bei einer Bank erworben und war dort jahrelang bis zu meinem Ausscheiden in diesem Bereich tätig. Ich verfolge jetzt aktiv das Börsengeschehen als Rentner und möchte meine bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse in verschiedenen wikifolios einsetzen. Auch an der Börse lernt man bekanntlich nie aus und so werde ich auch neue Erfahrungen in meine Anlageentscheidungen einfließen lassen. Mir steht ein dpa- Ticker sowie Realtime Kurse zur Verfügung. Zur Meinungsbildung nutze ich u.a. die vielen zur Verfügung stehenden Medien, die sozialen Netzwerke, Analystenkommentare, Geschäftsberichte, Fachzeitschriften usw.. Ich bin risikobereit, aber der Kapitalerhalt steht an oberster Stelle. Dazu gehört, dass ich mein Risikomanagement strikt einhalte und zum Beispiel Kursverluste nicht „aussitze“. Ich handele überwiegend europäische Werte incl. Derivate. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre Verknüpfte Profile