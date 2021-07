Andreas Kins

Ich bin seit über 12 Jahren an der Börse aktiv und habe im Laufe der Zeit gute und auch schmerzhafte Erfahrungen sammeln können. Von Euphorie bis Deprimiertheit war schon alles dabei und das ist auch gut so. Mit der Erfahrung lernt man erst genug Abstand aufzubauen und rational zu handeln. Ich lege Wert auf ein gutes Chance/Risiko Verhältnis und investiere nur in Werte und Unternehmen, die mittel bis langfristig einen guten Geschäftsausblick haben. Hierbei achte ich auf die grundlegenden Kennzahlen, ohne mich in allzusehr zu verkünsteln. Gesunder Menschenverstand ist meiner Meinung nach das Wichtigeste bei einer Investition. mehr anzeigen

