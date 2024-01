Heiko Skerra

Mit dem Thema Wertpapieren befasse ich mich seit 10 Jahren und investiere seit etwa 8 Jahren sowohl in Aktien als auch in Investmentfonds. Zum Wertpapierhandel bin ich Aufgrund eines negativen Erlebnisses mit einer angeblich tollen Anlage gekommen durch die ich nur Geld verloren hatte. Da ich keine Lust hatte das mir das noch mal passiert mache ich meine Geldanlagen selber ohne deinen Bankberater. Seit dieser Zeit klappt es wesentlich besser und die Gewinne sind deutlich höher als Verluste. Meine Tradingerfolge. Ich investiere in große Unternehmen die seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum aufweisen. Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft usw. Eine Investition erfolgt erst nach einem Rücksetzer der Aktie von 15 - 20 %. Die Einschätzung der Aktuellen Marktlage ist das es derzeit viele Chancen gibt gerade im Bereich 5 G, Elektrofahrzeuge und Autonomes fahren. Meiner Meinung nach werden Aktien wie Tesla, Byd, Apple oder Alphabet weiterhin steigen auch wenn es mal einen Rücksetzer gibt. In meine Strategie investiere ich etwa 2 Stunden pro Woche. mehr anzeigen

