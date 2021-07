Ich bin gelernter Banker und seit mehreren Jahren in der oberen Führungsmannschaft einer mittelständigen Genossenschaftsbank. Seit Beginn meiner Ausbildung hat mich der Wertpapierhandel interessiert. Nach ersten Erfolgen in jungen Jahren, habe ich stetig einen Teil meines Vermögens investiert und möchte nun auch andere Trauer an meinen Erfolgen teilhaben lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre