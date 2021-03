Daniel Nestmann

Ich bin Daniel, 34 und begeistere mich schon seit meiner Jugend für die Welt der Mikro- und Makroökonomie. Am faszinierendsten finde ich hierbei die internationalen Finanzmärkte, die eine Schlüsselrolle sowohl bei der Akquirierung von Finanzkapital als auch bei der Risikoabsicherung von Staaten und Unternehmen einnehmen und somit als Bindeglied zwischen Mikro- und Makroökonomie fungieren. Anfangs spekulierte ich nur mit etwas Kapital, anschließend galt meine ganze Bewunderung Benjamin Grahams Value-Ansatz, der von einem seiner berühmtesten Schüler - Warren Buffett - fortgeführt wurde und ihn zu einem der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten werden ließ. Inzwischen habe ich beim Umgang mit Finanzprodukten eine große Expertise, auf die ich bei der Verwaltung meiner Wikifolios zurückgreife und an der ich gerne noch mehr Menschen partizipieren lassen will. Spezialisiert habe ich mich auf langfristiges Investieren. Meine Passion gilt hierbei dem Value Investing und der Thematik Core and Satellite. Auch beruflich habe ich mich schon seit längerem dieser Thematik verschrieben. In all den zurückliegenden Jahren habe ich so eine profunde Expertise aufbauen können, insgesamt beschäftige ich mich schon seit mehr als 18 Jahren damit - inzwischen ist diese Leidenschaft zu meiner Berufung geworden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre