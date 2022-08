Ich betreibe den Handel mit Wertpapieren seit über zwanzig Jahren, aber erst die letzten fünf Jahre habe ich mich auf KO-Zertifikate fokussiert. Mein Bestreben ist es, in stark volatilen Zeiten den richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkt zu finden. Gier zählt definitiv nicht zu meinen Schwächen, dafür ist Geduld eine meiner Stärken. Ich versuche mich am bottom fishing von Aktien und Indizes und strebe ausgewogenes Risiko an. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre