Pascal Baum

Mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre, in dem ich mich intensiv mit den Schwerpunkten Unternehmensgründung, Führung und Steuern auseinandergesetzt habe, bringe ich solides betriebswirtschaftliches Know-how in meine Investmententscheidungen ein. Während meiner Studienzeit habe ich nicht nur theoretisches Wissen erworben, sondern auch praktische Erfahrungen gesammelt, indem ich mein eigenes Unternehmen gründete und eigene Produkte entwickelte. Seit über 15 Jahren befasse ich mich mit Wertpapieren, wobei ich stets nach dem Grundsatz handle: "Ich investiere nur in das, was ich verstehe". Mein fundiertes Verständnis für die Technik auf dem Markt ziehe ich nicht nur aus Brancheninsiderinformationen, sondern auch aus wissenschaftlichen Texten, die mir tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Innovationen bieten. Meine Anlageentscheidungen basieren auf einer Kombination von politischen Analysen und einer tiefgehenden Untersuchung der zugrunde liegenden Technologien und Vorteile der Unternehmen, in die ich investiere. Überzeugt mich ein Produkt oder eine Dienstleistung, so bin ich bereit, langfristig an einem Wertpapier festzuhalten. Ich vertraue auf meine eigene Recherche und Urteilsfähigkeit, weshalb Meinungen von Analysten in meinem Anlageprozess keinen primären Stellenwert einnehmen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre