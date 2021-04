Meine ersten Erfahrungen mit Wertpapieren hatte ich mit 15 Jahren, als meine Eltern mit zur Konfirmation ein Aktienportfolio geschenkt haben. Schon damals habe ich mich sehr für dieses Thema interessiert und mir über Jahre hinweg viel Wissen durch Erfahrung, Bücher und das Internet angeeignet. Durch das angeeignete Wissen habe ich in den letzten Jahren gute Renditen erwirtschaften können und möchte dies nun gerne öffentlich präsentieren und auch anderen Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, zugänglich machen. Den aktuellen Markt würde ich als irrational und teilweise stark überbewertet einstufen. Jedoch muss man bedenken, dass an der Börse nicht die Gegenwart, sondern die Erwartungen an die Zukunft gehandelt werden. Heute interessiere ich mich für den Vermögensaufbau und wie man langfristig gute Renditen an der Börse erwirtschaften kann. mehr anzeigen

