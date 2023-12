Bernd Peter

Seit jetzt mehr als 20 Jahre bin ich mit meinen privaten Depots in den Kapitalmärkten aktiv und habe so vielfältige Erfahrungen sammeln können. Das Wichtigste ist vor allem, dass meine Depots in dieser Zeit stets finanziell "überlebt" haben, trotz Dotcom-Blase 2000, Banken- und Finanzkrise 2007-2009, Griechenland-Krise 2011 etc.. Ich setze stets auf eine breite Streuung. Für die Einzeltitelauswahl nutze ich die Fundamentalanalyse, um zu entscheiden, ob ein Wert grundsätzlich in Frage kommt. Und anschließend entscheide ich dann noch anhand markttechnischer Faktoren, um das grobe Timing zu bestimmen. Ich habe dabei nicht den Anspruch, hellseherisch die jeweils best möglichen Zeitpunkte zu erwischen, sondern möchte eher erreichen, dass mittel- bis langrfistig die Trends mitgenommen werden. mehr anzeigen

