Christoph Biederer

Nachdem ich in jungen Jahren bereits große Erfolge mit der Geldanlage in Aktien und ETFs an der Börse hatte und nach und nach ein Gespür für gute Aktientitel entwickelt habe, möchte ich meine Erfahrungen und meine Kenntnisse mit der breiten Masse teilen. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis bemerkt, dass kaum jemand in Aktien investiert, weil sich niemand so richtig damit auskennt. Weil ich nicht will, dass so viele ihr Geld auf dem Sparbuch bei 0% Zinsen schrumpfen lassen, möchte ich mein Portfolio mit allen teilen, die sich zwar mit der Börse an sich nicht auskennen, aber dennoch ein Vermögen mit ihr aufbauen wollen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre