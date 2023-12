Patrick Morwinsky

Hallo liebe Börsen-Freunde, mein Name ist Cooper und ich habe schon früh Berührungspunkte mit der Börse gehabt. Während meiner Schulzeit (17 Jahre alt) habe ich mit dem Aktienhandel begonnen und mit 18 Jahren meinen Horizont um das CFD-Trading ergänzt. Ich habe über die Jahre viele Erfahrungen gesammelt und unterschiedliche Produkte der Börse kennengelernt. Dabei habe ich sowohl Höhen als auch Tiefen durchgemacht. Vom Klumpenrisiko bei der Deutschen Bank während der Schuldenkrise in Griechenland bis zu einem zu hohen Hebel beim Trading. Mittlerweile bin ich 31 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und geschäftsführender Gesellschafter eines Tiefbauunternehmens. Letztendlich habe ich mich auf zwei Schwerpunkte spezialisiert. Zum einen das kurzfristige Trading und das investieren. Aus beiden habe ich einen Mix kreiert der meine persönlichen Erfahrungen über die Jahre widerspiegelt. Für mich ist es jetzt an der Zeit meine Leidenschaft und Erfahrung zu teilen und anderen zugänglich zu machen. Zögert nicht mich bei Fragen zu kontaktieren. Viele Grüße, euer Cooper mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre