BruceHammer

Mein ganzes Leben lang bin ich schon an der Börse und Geld interessiert. Erste Fonds kaufte ich dank meines ebenfalls interessierten Vaters schon vor der Grundschule und war aktiv in der Entscheidungsfindung involviert. Meine Erkenntnisse über erfolgreiches Trading zusammengefasst: "Buy low sell high" bzw. "Buy the Dip" bzw. "Meanreversing" sind alle gleichbedeutend und funktionieren! Geduld ist die ultimative Tugend, aber "Time in the Market beats timing the market". Auf deutsch wohl am besten mit Investieren ist besser als Spekulieren zu übersetzen. Manchmal wird man alt und grau, wenn man auf einen Dipp wartet. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre