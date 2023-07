Christian Böhmer

Der Handel mit Wertpapieren ist das zwangsläufige Ergebnis aus dem intensiven Interesse an der Beaobachtung und Fundamentalanlyse weltweiter Wirtschaftsunternehmen. Mein beruflicher Schwerpunkt im Bereich der wirtschaftlichen und finanziellen Beratung von Unternehmen gibt mir tiefe Einblicke in die innerbetrieblichen Zusammenhänge und ermöglicht mir eine objektive Bewertung der wesentlichen Kennzahlen aus P/L und Bilanzen. In Kombination mit makroökonomischen Einflüssen und historischen Börsenereignissen wird so das Thema Finanzen zu einem der zentralen und spannensten Betätigungsfeldern meines Lebens. Den Weg der persönlichen Altersvorsorge habe ich schon lange in die eigene Hand genommen und strebe mit einem ausgewogenen und breit-gestreuten Portfolio nach der berühmten "finanziellen Freiheit". mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre