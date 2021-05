Ich bin 32 Jahre alt, habe ein abgeschlossenes BWL-Studium und bin seit meinem 18. Lebensjahr an der Börse aktiv. Neben beruflichem Interesse an dem Thema Aktien/Finanzen verbringe ich auch in der Freizeit viel Zeit mit Aktienanalyse. Großes Vorbild ist, wie bei wahrscheinlich vielen Investoren, Warren Buffett, Charlie Munger und Benjamin Graham. Nach den Ansätzen von "Der intelligente Investor" soll investiert werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre