Can Brieger

Meinen ersten Kontakt hatte ich mit Aktien 2019. Damals war für mich schon früh klar dass Tesla einer Marktführer in Sachen Elektromobilität wird und ich sollte nicht enttäuscht werden. Mittlerweile ist das Papier 1500% im Plus. Ich bin täglich mit Medien, Unternehmensberichte und Analysen auf Augenhöhe um mein Portfolio immer weiter zu verbessern, weil ich glaube dass die aktuelle Marktlage nicht nur viele Chancen bringt sondern auch Risiken. Ob wir uns in einer Bubble befinden kann man natürlich nur spekulieren, aber umso wichtiger ist es mir dass ich meine Portfolien immer aktuell halte, um mögliche Risiken auszumerzen. Meine Strategie ist größtenteils auf Langzeitpositionen ausgerichtet, jedoch besitze ich auch ein weiteres Trading-Depot wo ich auch kurzfristig Wertpapiere handel. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre