Ich habe 1996 meine Ausbildung zum Bankkaufmann und bin seit dem in der Finanzdienstleistung in Deutschland tätig. Den privaten Aktienhandel betreibe ich seit Ende der 90iger und habe bereits Erfahrungen in verschiedenen Analyseverfahren von Aktien gesammelt. In meinen wikifolios bringe ich einzelne Strategien ein, die in dem wikifolio selbst kurz beschrieben werden. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger