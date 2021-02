Christian Stolz

Um für die heutige sich schnell veränderte Börsenwelt optimal gewappnet zu sein, versuche ich meinen Investmentstil stets zu verfeinern und meine Anlagetechnik und -kenntnisse weiter zu optimieren. In den Werten meiner Wikifolios bin ich auch privat investiert. Ich freue mich darauf, Interessenten die Möglichkeit einer Investition in meine Zertifikate anzubieten. Regelmäßige Neuevaluierungen der wirtschaftlichen und politischen Situationen sind zeitintensiv, aber unerlässlich um dauerhafte Gewinne zu erwirtschaften. Meine Handelsstrategie soll grundsätzlich global ausgerichtet sein. Es sollen je nach Marktlage und Einschätzung des Potentials, Einzeltitel unterschiedlich lange gehalten werden können (kurz- bis mittelfristig). Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Haftung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre