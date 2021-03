Davide Pecorari

I’m graduated at the Modena (Italy) University as a Mechanical Engineer and after 15 years spent in different company profiles, mainly related to Research & Development (R&D), I’ve decided to move to finance and to invest my personal money in the financial markets. My first investing and trading experiences are from years 2009/2010, really great years to invest in stock markets, and even if I was a beginner discretionary trader, I closed pretty positives years and that wrongly convinced me to have understood something “magic” about markets. In fact, in summer 2011, a big loss to my account brought back my feet on the earth and pushed me to rethink my personal approach, promising to myself that I would have never ever traded or invested discretionally, instead for the future I would only have proceeded on a statistic basis. So after one year of books, researches and studies, I found some very interesting Stock picking strategies from James O’Shaughnessy and Joel Greenblatt that seemed to work pretty well and I decided to re-enter in the markets in summer 2012. Years 2012, 2013 and 2014 have been luckily all positive years, but at the end of 2014 my personal researches brought me to know and appreciate dynamic Asset Allocation, which was making much more sense to me, even more than stock picking. While I was reading all the most significant resources available on Tactical Asset Allocation, since these are unfortunately not so many, I felt the need to start my own researches on the topic. I was especially interested to develop my own set of strategies in order to create my added value on the market, a sort of advantage with an appreciable remaining life. I started the first Tactical Asset Allocation models at the end of 2014 with first encouraging results. In year 2015 I left my job and in 2016 I founded a company dedicated to Research and Develop investing and trading strategies. Through the use of specific softwares I conducted many thousands of tests on the same topic and I found some interesting inefficiencies which are now implemented in the strategies. I’m now in the phase of my working life in which it’s pretty difficult to improve operative results through the study itself, even because new ideas don’t come along whenever you want, so I decided to try to create a common benefit sharing some of my investment ideas using a platform, such as Wikifolio. German: Ich habe mein Studium an der Universität Modena (Italien) als Maschinenbauingenieur abgeschlossen und nach 15 Jahren in verschiedenen Unternehmensprofilen, hauptsächlich im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E), habe ich mich entschieden, zur Finanzierung zu wechseln und mein persönliches Geld auf den Finanzmärkten zu investieren. Meine ersten Investment- und Handelserfahrungen stammen aus den Jahren 2009/2010, wirklich tolle Jahre, um in Aktienmärkte zu investieren, und selbst wenn ich ein Anfänger war, schloss ich ziemlich positive Jahre ab, und das überzeugte mich fälschlicherweise, etwas "Magisches" über Märkte verstanden zu haben. Tatsächlich brachte ein großer Verlust meines Kontos im Sommer 2011 meine Füße wieder auf die Erde und drängte mich, meinen persönlichen Ansatz zu überdenken und mir zu versprechen, dass ich nie zuvor diskretionär gehandelt oder investiert hätte, sondern für die Zukunft nur statistisch vorgegangen wäre. Nach einem Jahr Bücher, Recherchen und Studien fand ich einige sehr interessante Stock-Picking-Strategien von James O'Shaughnessy und Joel Greenblatt, die ziemlich gut zu funktionieren schienen, und ich beschloss, im Sommer 2012 wieder in die Märkte einzusteigen. Die Jahre 2012, 2013 und 2014 waren glücklicherweise alle positive Jahre, aber Ende 2014 brachten mich meine persönlichen Recherchen dazu, die dynamische Asset Allocation kennen und schätzen zu lernen, was für mich viel sinnvoller war, als die Aktienauswahl. Während ich alle wichtigen Ressourcen über Tactical Asset Allocation las, da dies leider nicht so viele sind, fühlte ich die Notwendigkeit, meine eigenen Forschungen zu diesem Thema zu beginnen. Besonders interessant war es für mich, eigene Strategien zu entwickeln, um meinen Mehrwert auf dem Markt zu schaffen, eine Art Vorteil mit einer spürbaren Restlaufzeit. Ende 2014 habe ich die ersten taktischen Asset Allocation-Modelle mit ersten ermutigenden Ergebnissen gestartet. Im Jahr 2015 verließ ich meinen Job und gründete 2016 ein Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Investitions- und Handelsstrategien widmet. Durch den Einsatz spezifischer Software habe ich viele tausend Tests zum gleichen Thema durchgeführt und einige interessante Ineffizienzen gefunden, die nun in den Strategien umgesetzt werden. Ich befinde mich jetzt in der Phase meines Arbeitslebens, in der es ziemlich schwierig ist, die operativen Ergebnisse durch die Studie selbst zu verbessern, auch wenn neue Ideen nicht kommen, wann immer Sie wollen, also habe ich mich entschieden, einen gemeinsamen Vorteil zu schaffen, indem ich einige meiner Anlageideen über eine Plattform wie Wikifolio teile.

