David Möhler

Ich bin seit 2015 aktiv als Trader. Seither handel ich Forex, einzel Aktien und die großen Indizes in Amerika und Deutschland. Ich habe mir meine Strategien durch ausgiebiges Backtesting, 1000 de Stunden Chartscreening aufgebaut, entwickelt und verbessert. Woche für Woche überwache ich Aktiv meine Strategien und versuche sie immer besser zu machen. Wichtig dabei sind 2 Stellschrauben das Risiko - also die Drawn down Phasen zu verkleinern und die Gewinne zu Maximieren Mein Handels Ansatz ist mittel bis langfristig Traden macht mir einfach großen Spaß deswegen Trade ich :) mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität