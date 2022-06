Ich bin seit Mitte der 90ger Jahre im Markt und habe so einige Höhen und Tiefen mitgemacht. Bis jetzt habe ich immer den Markt schlagen können, wenn ich aktiv war. Zu der aktuellen Marktlage würde ich sagen, das sich Qualität, Marktmacht und niedrige Verschuldung bei der Aktienauswahl auszahlen wird. Mein Zeitaufwand hält sich bei meiner Strategie in Grenzen, denn wenn man die Perlen gefunden hat, dann laufen die in der Regel auch. Zuviel hin und Her macht Taschen leer!!! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre