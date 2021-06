Ich habe 15 Jahre Erfahrung im Investieren in Aktien. Es hat sich bisher für mich bewährt in langfrist Trends, die durch Technologie getrieben sind, zu setzen. Mit den FANG Aktien war ich in den letzten 15 Jahren sehr erfolgreich. Strategisch setzte ich nun auf kleinere Werte (nach Marktkapitalisierung) die in den nächsten 15 Jahren höhere prozentuale Marktchancen haben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre