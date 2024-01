Mein Name ist Melvin Dobberahn (27) und aus Köln. Ich bin Schifffahrtskaufmann und befinde mich am Ende meines BWL-Studiums. Seit 2015 bin ich sehr erfolgreich an der Börse tätig und hatte überwiegend ein 70/30 ETF Welt-Portfolio (80%) als auch Bitcoins (20%). Da der Gesamte Markt in dem ich mich befunden habe seit dem nur eine Richtung kennt habe ich, wie man sich vorstellen kann, sehr gut mein Studium finanzieren können. Derzeit konstruiere ich mir noch ein Einzelaktien Portfolio. Ich habe sehr hohes Interesse an dem ganzen Thema und bin in meinem gesamten Freundes/Familien - Kreis der Ansprechpartner für solche Themen, weswegen ich nun auf die Idee gekommen bin meine Strategien auch mit anderen zu teilen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre