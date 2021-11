Seit Jahren unterwegs, jetzt ans grosse Geld ausgerichtet. Stellen Sie sich vor Teilen Sie der Community beispielsweise mit, wo Sie leben, wie alt Sie sind, was Sie beruflich machen und welche Ausbildung Sie absolviert haben. Schreiben Sie über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen am Finanzmarkt Lassen Sie die wikifolio.com Nutzer wissen, wie Sie zum Traden gekommen sind, was Sie auf den Finanzmärkten besonders fasziniert und wo Ihre Spezialgebiete liegen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre