Dr. Ewald A. Lembcke

Um meine Geldanlage habe ich (Jahrgang 1969, habilitierter Naturwissenschaftler) mich seit meiner Jugend durchweg selbst gekümmert - Banken habe ich immer misstraut. Erste Erfahrungen mit Wertpapieren sammelte ich Anfang der 90erJahre. In der Zeit des Neuen Marktes beschäftigte ich mich dann intensiver mit dem Finanzmarktgeschehen. Die anschließende Dotcom-Bubble um die Jahrtausendwende und die Finanzkrise 2008 haben mich Demut gelehrt, aber mir nicht den Spass am Investieren genommen ... Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Investmentideen, d.h. nach innovativen Branchen, Zukunftstechnologien und aufstrebenden Regionen der Welt. Das Konzept von Wikifolio beeindruckt mich. Sowohl im Beruf als auch in der Geldanlage strebe ich nach dem besten Durchblick: ich schätze die absolute Transparenz welche Wikifolio bietet. Mich begeistert der Zugang zur Expertise und Teilhabe am Erfolg professioneller Trader. Kalkulierbares Risiko bei gutem Money-Management haben für mich dabei oberste Priorität! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre