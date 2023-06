Mein Name ist Fabio, ich bin Italiener, lebe aber seit 2015 in Deutschland. Ich bin seit 2018 Vollzeit-Händler und investiere hauptsächlich kurz-/mittelfristig durch wöchentliche Operationen in europäische und amerikanische Aktien oder in ETFs. Ab 2022 handele ich auch täglich mit CFDs auf amerikanische Indizes. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre