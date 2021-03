Falk Salzmann

Aktien bieten lang- wie kurzfristig ein ausgesprochen günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis. Aufgrund der anhaltenden fiskalpolitischen Situation halten Anleger den Aktienmarkt für zunehmend alternativlos um Vermögen zu schützen und zu vermehren. Der dadurch getriebene Zufluss an Marktteilnehmern und deren Kapital führte gemeinsam mit den die letzten Dekaden prägenden Wirtschaftswachstum zu steigenden Kursen über die gesamte Anlageklasse. Insbesondere Technologieaktien wiesen ein hohes Wachstum auf. Viele Wachstumsaktien sind bereits gut gelaufen, daher sind trotz der erhöhten Geldmenge im Markt und der geringen Renditen auf festverzinste Anlagen viele Titel überbewertet. In der Folge findet eine zyklische Verlagerung auf fundamental günstige Werte sowie die Repriorisierung technischer Trends statt. Als Investor mit technischem Bildungshintergrund sehe ich es als meine Aufgabe für mich und meine Investoren Kapital aus dieser Zyklik zu schlagen, d.h. - technischen Trends früh zu erkennen, - im Sentiment unterbewertete Anlagen und Turnout-Kandidaten zu identifizieren sowie - von anhaltenden Trends und Dividenden - bei Einhaltung eines ausgewogenen und nachvollziehbaren Chancen-Risiko-Verhältnisses in der Kapitalanlage zu profitieren. Als Investor biete ich: - über 10 Jahren Börsenerfahrung, - bisher ohne negativen Jahresabschluss mit geschätzten 10-20% Jahresrendite, - mit fachlichem Fokus auf fundamental günstigen Aktien, oft im Technologiesektor, - gewissenhafter und begründeter Einsatz des anvertrauten Geldes, - tägliches Studium der makroökonomischen Lage. Investitionsentscheidungen werden überwiegend auf Basis bereits beobachteter und bekannter Werte getroffen, um einen technisch günstigen Kaufzeitpunkt zu finden. Zur Einordnung meines grundsätzlichen Anlagestils sei auf die bekannte Investorin Beate Sanders sowie den Börsenbrief "Der Aktionär" verwiesen. mehr anzeigen

