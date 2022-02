Mein Name ist Daniel Schäfer, mittlerweile 31 Jahre jung und wohnhaft am schönen Wiehengebirge, nahe der Weser, in NRW. Beruflich komme ich ursprünglich aus den Bereichen Technik und Wirtschaftswissenschaften, also ein paar Schritte abseits der Börse. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich allerdings neben dem Erwerb und der Vermietung von Immobilien für die private Altersvorsorge auch aktiv mit der Börse. Nach ein paar spannenden und durchaus erfolgreichen Jahren als Privatanleger möchte ich nun mein erstes Wikifolio eröffnen, um für Familie, Freunde und natürlich andere Interessierte eine Diskussions- und hoffentlich Motivationsgrundlage für den Schritt an die Börse zu schaffen. In meinem Umfeld gibt es nämlich leider nach wie vor zu viele, die in dieser Hinsicht viel zu wenig oder gar nichts tun. Ich hoffe, dass ich hiermit einen kleinen Beitrag leisten kann, damit sich das in den kommenden Jahren ändern wird (natürlich nicht nur in meinem direkten Umfeld!). Da ich weiterhin hauptberuflich tätig sein werde, habe ich mich für den Anfang für ein Dachwikifolio entschieden, welches auf den aus meiner Sicht besten Wikifolios bestehen soll (näheres dazu im Bereich Wikifolio). mehr anzeigen

