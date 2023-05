Seit 25 Jahren investiere ich in verschiedene Wertpapiere. Dabei habe ich Erfahrungen mit Aktien, Fonds, Sparplänen, Optionsscheinen und Hebelprodukten gesammelt. In der aktuellen Marktlage sehe ich Möglichkeiten gezielt in Qualitätswerte zu investieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre