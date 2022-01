Jannik Siever

Mein Name ist Jannik und ich bin 1995 geboren. Auf den Aktienhandel bin ich gekommen, da mich die Story rund um Tesla von Anfang an fasziniert hat und ich am Erfolg der Firma teilhaben wollte. Seit dieser Erfolgsstory bin ich begeisterter Investor und sauge Literatur zu diesem Thema förmlich auf und versuche mich kontinuierlich finanziell weiterzubilden. Durch meine hauptberufliche Tätigkeit im weltweiten Kundenservice habe ich Einblicke in internationale Industrieunternehmen rund um den Globus. Somit habe ich einen guten Überblick über die Geschehnisse auf dieser Welt, was mir bei der Entscheidungsfindung hilft. mehr anzeigen

