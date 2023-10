Meine Erfahrung setzt sich aus vielen verschiedenen Kriterien zusammen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Aktien & Börsen seit der Kindheit. Daher dann auch eine Kaufmännische Lehre abgeschlossen und halte selber Aktien seit geraumer Zeit und habe mir damit ein gutes Wissen angeeignet. Mein Ziel ist es nun erste Erfahrungen zu sammeln mit Verantwortung. Daher ist mein Anlageportfolio mit Vorsicht zu geniessen aber auch potenziell sehr lukrativ und es bleibt spannend! Durch gute nützliche Tipps habe ich schon so manchem Freund im Umfeld einen batzen bescherrt. Meine Tipps und Meine Portfolios sind mit Vorsicht und Spass zu geniessen. Um eine Chance und unverbindliche Vormerkungen wäre ich daher froh. Mein persönliches Nächstes Ziel im Leben wird es sein in den Private Equity Bereich einzusteigen und für das wäre ich froh wenn ich hier mit regulären Aktien, etwas verdienen könnte, sowie auch etwas in dieser schweren Zeit an Anleger die nicht wissen wie Anlegen oder getrübt von der Stimmung sind etwas zurückgeben kann und sie über die raue See zu navigieren (hoffentlich) nach El Dorado. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre