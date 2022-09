Ich bin Solution Architekt in einem mittelständischen Unternehmen und aus dieser Position heraus entstand mein Interesse an Kryptowährungen. Ich habe angefangen mit Kryptowährungen im Juli 2017 und mittlerweise ein beachtliches Portfolio aufgebaut, in der ich hauptsächlich in der Seitwärtsbewegung durch Staking Gewinne Profite machen. Passiv in ETFs investiere ich seit Ende 2019 und habe hier ein klassisches 70/30 Portfolio, für meinen risikoarmen anteil. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre