Bernhard Fütterer

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert befasse ich mich mit der Börse und den Finanzmärkten. Über das berühmte Sparkassenspiel und den Börsenverein der Universität kam ich zum Wertpapierhandel. Zuvor lernte ich vor und nach dem Abitur den Allfinanzbereich als nebenberuflicher Mitarbeiter im Finanzvertrieb kennen. Mit speziellen ETF-Indexfonds setze ich fokussiert und breit diversifiziert auf bestimmte Branchen-/Themen-ETFs sowie auf bestimmte Regionen und Länder. Eventuell mische ich Smart-Beta-ETFs je nach Marktlage bei wie z.B. Small-Caps-, Momentum- oder Value-ETFs. Damit bin ich bisher sehr gut gefahren. Ziel ist es, nicht um jeden Preis kurzfristig besser als der Markt zu sein. Bei überteuerter Marktlage verzichte ich auf die entsprechenden Marktsegmente und weiche auf preiswertere beziehungsweise auf besonders zukunftsträchtige ETF-Bereiche aus. Damit kann ich - die historisch immer nur vorübergehende - stärkere Kurseinbrüche auch gut aussitzen. Weil in meinen Augen bei der derzeitigen hochpreisigen Marktlage auch zwischenzeitlich mit stärkeren Rückschlägen zu rechnen ist, sollte ein Wertpapierdepot breit diversifiziert sein und zukunftsträchtig, also langfristig, ausgerichtet sein. Auch durch geopolitische Konflikte (USA-China, Russland, Iran, etc.) können größeren temporäre Kurseinbrüche verursacht werden. Allerdings ist es angesichts der Geldflutung durch die Notenbanken und der zahlreichen globalen Milliarden/Billionen-Schweren Wirtschaftsförderpakete diverser Regierungen weltweit auch gut möglich, dass die Aktienmärkte so angetrieben auch noch weitere 5-7 Jahre von Rekord zu Rekord eilen. Da ich ETF-Finanzcoach bin und im 1:1-Coaching direkt mit meinen Coachinggesprächspartner beim individuellen Aufbau ihrer ETF-Depots begleite, beschäftige ich mich in Vollzeit plus am Wochenende mit ETFs und den neuesten Entwicklungen. Denn das Thema ETF-Indexfonds und ETF-Coaching sind für mich Berufung und Hobby zugleich. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre