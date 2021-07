Das Interesse an Aktien, Anleihen, Börse etc. begann 2014 mit 25 Jahren. Seitdem habe ich ein einige klassische Bücher, als auch Bücher von bekannten Finanzbloggern gelesen und auch Workshops besucht. Beruflich komme ich ursprünglich aus dem Handwerk und habe nach meinem Meisterbrief noch ein BWL-Studium hinter mir. Privat habe ich mir in jungen Jahren einen Riestervertrag andrehen lassen, den ich aber schon nach 9 Monaten gekündigt habe, da mir alles zu undurchsichtig war. Seitdem fahre ich die Core-Satellite-Strategie, mit einem 70/30-Portfolio auf MSCI World und MSCI EM. Dazu noch diverse Aktien von Unternehmen die nach meiner Analyse eine hohe Chance auf Wertzuwachs haben und ein paar Aktien von Unternehmen die Veränderungen in die Welt bringen können. Ich gehe gerne ein gewisses Risiko ein, solange es die Chance auf das Ernten von Früchten trägt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre