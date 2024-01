Sven Schreiber

Seit mehr als 23 Jahren informiere und investiere ich, mit kleinen Unterbrechungen, an der Börse. Es gab natürlich auch lehrreiche Tiefen. Die Börse ist keine Einbahnstrasse, mittlere und größere Korrekturen finden in bestimmten Phasen immer wieder statt. Die klassischen Bewertungsmodelle von Aktien und Unternehmen besitzen mal mehr und mal weniger Bedeutung und Aussagekraft. Es gibt Handelssysten oder Handelsansätze die funktionieren eine gewisse Zeit lang, dann plötzlich nicht mehr. In regelmäßigen Abständen hinterfrage ich meine Ansätze und prüfe auch alte Ansätze oder neue Ideen mit der gegebenden Marktlage auf Umsetzbarkeit. “Nichts ist so beständig wie der Wandel” Heraklit von Ephesus (etwa 540 - 480 v. Chr.) In den letzten 4-6 Jahren war es relativ einfach an der grundsätzlichen stark positiven Wertentwicklung der Aktienmärkte zu patizipieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre