FinancialEngine

Seit Mitte der 90er-Jahre investiere und Swing-trade ich erfolgreich mit meinem Kapital und dessen enger Familienmitglieder - Schwerpunkt: Aktien und ETFs. Ab 2004 kamen Währungen hinzu. Jedoch ist dieser Bereich mittlerweile in den Hintergrund gerückt. Denn 2017 begann ich mit dem Sim-Trading von E-mini NASDAQ 100 Futures. Zwei Jahre später gab sich die CME Group endlich einen Ruck und brachte Micro-Futures, die sich auf Aktien-Indizes beziehen, an den Markt...da war die Zeit gekommen, meine Systeme scharf zu schalten. Auf www.wikifolio.com werde ich nun über längere Zeit unterschiedliche Strategien testen, um herauszufinden, ob die wiki-Technologie, insbesondere in Stress-Zeiten, hinreichend verlässlich ist, und welche Methoden und Strategien hierbei überhaupt praktikabel umgesetzt werden können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre