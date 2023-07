Ich bin gelernter Industriekaufmann und habe Betriebswirtschaftslehre an der FOM (Fachhochschule für Ökonomie und Management) studiert. Für Wirtschaft, Börse und Aktien interessiere ich mich schon seit meiner Jugend, wobei ich mich mit der Geldanlage und dem investieren in Unternehmensbeteiligungen seit 2015 wirklich intensiv beschäftige. Ich versuche mich in erster Linie auf die Fundamentaldaten und Bewertungen der einzelnen Unternehmen zu konzentrieren und nicht von dem tagtägliche Marktgeschehen treiben zu lassen („Time in the market beats timing the market“). Mein privates Portfolio tracke ich seit 2017 über Portfolio-Performance und habe hier bis heute (20.07.2023) eine durchschnittliche Jahresperformance von 10% erzielt. Damit habe ich meine Benchmark, den MSCI-World, über einen Zeitraum von über 5 Jahren outperformt, was auch das Ziel dieses Wikifolios ist, wobei dieses Wikifolio deutlich konzentrieter sein wird um auch eine höhere Ouitperformance möglich zu machen. Denn ohne eine deutliche Outperformance würde der Kauf dieses Wikifolios aufgrund der Gebühren und Performancefees keinen Sinn machen! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre